Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Novi magazin pre 30 minuta  |  Beta
Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Naoružani napadač obučen u crno ubio je najmanje dvoje ljudi i ranio njih osmoro na univerzitetu Braun, u Providensu, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, juče tokom završnih ispita na kampusu univerziteta, javile su vlasti u momentu dok policija još traga za osumnjičenim za zločin.

Policija traga za osumnjičenim po zgradama kampusa, pretresa sve uključujući i kante za smeće, već više od tri sata posle pucnjave. Osumnjičen je bio muškarac obučen u tamno koji je poslednji put viđen kako napušta zgradu gde su fakulteti za inženjerstvo, u kojoj se dogodio napad, rekao je zamenik šefa policije Timoti O'Hara. Gradonačelnik Bret Smajli rekao je da je na snazi naređenje da se ne izlazi iz zatvorenog prostora u tom delu grada, a ljudi koji žive blizu
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u…

Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u sali

Nova pre 30 minuta
Pucnjava na univerzitetu u Americi: Dvojica mrtvih, potera za osumnjičenim

Pucnjava na univerzitetu u Americi: Dvojica mrtvih, potera za osumnjičenim

Radio 021 pre 30 minuta
Pucnjava na univerzitetu u Americi: Dvojica mrtvih, potera za osumnjičenim

Pucnjava na univerzitetu u Americi: Dvojica mrtvih, potera za osumnjičenim

BBC News pre 40 minuta
U pucnjavi na američkom univerzitetu dvoje ubijenih

U pucnjavi na američkom univerzitetu dvoje ubijenih

Vreme pre 1 sat
U pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD najmanje dvoje poginulih i osmoro ranjenih

U pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD najmanje dvoje poginulih i osmoro ranjenih

N1 Info pre 1 sat
U pucnjavi na Univerzitetu Braun ubijene dve, a ranjeno devet osoba: Vlasti tragaju za osumnjičenim

U pucnjavi na Univerzitetu Braun ubijene dve, a ranjeno devet osoba: Vlasti tragaju za osumnjičenim

Euronews pre 1 sat
Pucnjava na univerzitetu u Americi: Dvojica mrtvih, potera za osumnjičenim

Pucnjava na univerzitetu u Americi: Dvojica mrtvih, potera za osumnjičenim

NIN pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

univerzitetkampus

Svet, najnovije vesti »

(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri…

(Video) Pucnjava na jednoj od najpoznatijih plaža sveta! Isplivali snimci horora: Ljudi u panici beže, Hitna pomoć juri, dignut i helikopter

Blic pre 25 minuta
VIDEO Prvi snimak pucnjave na jednoj od najpoznatijih plaža na svetu: Rafali odzvanjaju, ljudi panično beže

VIDEO Prvi snimak pucnjave na jednoj od najpoznatijih plaža na svetu: Rafali odzvanjaju, ljudi panično beže

Nova pre 0 minuta
Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u…

Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u sali

Nova pre 30 minuta
Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, policija pozvala ljude da izbegavaju to područje

Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju, policija pozvala ljude da izbegavaju to područje

N1 Info pre 10 minuta
Ruske milijarde u EU: Brisel menja pravila igre, Moskva tuži

Ruske milijarde u EU: Brisel menja pravila igre, Moskva tuži

Danas pre 25 minuta