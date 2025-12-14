Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Naoružani napadač obučen u crno ubio je najmanje dvoje ljudi i ranio njih osmoro na univerzitetu Braun, u Providensu, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, juče tokom završnih ispita na kampusu univerziteta, javile su vlasti u momentu dok policija još traga za osumnjičenim za zločin.

Policija traga za osumnjičenim po zgradama kampusa, pretresa sve uključujući i kante za smeće, već više od tri sata posle pucnjave. Osumnjičen je bio muškarac obučen u tamno koji je poslednji put viđen kako napušta zgradu gde su fakulteti za inženjerstvo, u kojoj se dogodio napad, rekao je zamenik šefa policije Timoti O'Hara. Gradonačelnik Bret Smajli rekao je da je na snazi naređenje da se ne izlazi iz zatvorenog prostora u tom delu grada, a ljudi koji žive blizu