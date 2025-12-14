Potraga za osumnjičenim za ubistvo dvoje studenata Univerziteta Braun i dalje traje, FBI pomaže u istrazi

RTS pre 23 minuta
Potraga za osumnjičenim za ubistvo dvoje studenata Univerziteta Braun i dalje traje, FBI pomaže u istrazi

Na Univerzitetu Braun u saveznoj državi Roud Ajlendu ubijeno dvoje studenata, devet ranjeno. Napadač je u bekstvu. Federalne agencije za sprovođenje zakona, uključujući FBI, pomažu u lokalnim organima u istrazi povodom te pucnjave.

U Providensu u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend i dalje traje grozničava potraga za napadačem na Univerzitetu Braun. Učestvuje više od 400 pripadnika snaga reda. Univerzitet poziva studente da ostanu u skloništima, zaključavaju vrata i utišaju telefone. Federalne agencije za sprovođenje zakona, uključujući EF-BI-AJ pomažu lokalnim organima u istrazi povodom te pucnjave. "Želimo da svi znaju da je pojedinac koji je odgovoran za pucnjavaju i dalje u bekstvu,
