Crni oblaci nadvili su se iznad ovog dela Srbije, stigao je šok vremenski obrt

RHMZ najavio novi vremenski obrt, poznat tačan datum, a zna se šta nas tačno čeka tokom večeri

Na severu, u oblasti Bačke, Banata i većeg dela Srema, oblačno i tmurno, u ostalim predelima pretežno vedro, ponegde sa sumaglicom. Vetar uglavnom slab, jugoistočni i istočni, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). "Uveče i u toku noći u nižim predelima ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.", stoji u najavi. "Sutra ujutru slab i umeren mraz. U Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka ujutru i pre podne niska oblačnost, ponegde i