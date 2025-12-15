Crni oblaci nadvili su se iznad ovog dela Srbije, stigao je šok vremenski obrt

Alo pre 59 minuta
Crni oblaci nadvili su se iznad ovog dela Srbije, stigao je šok vremenski obrt

RHMZ najavio novi vremenski obrt, poznat tačan datum, a zna se šta nas tačno čeka tokom večeri

Na severu, u oblasti Bačke, Banata i većeg dela Srema, oblačno i tmurno, u ostalim predelima pretežno vedro, ponegde sa sumaglicom. Vetar uglavnom slab, jugoistočni i istočni, najavio je večeras Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ). "Uveče i u toku noći u nižim predelima ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.", stoji u najavi. "Sutra ujutru slab i umeren mraz. U Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka ujutru i pre podne niska oblačnost, ponegde i
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Jutarnji mraz i magla ne popuštaju: Evo gde će se zadržati ceo dan, a gde stiže sunce

Jutarnji mraz i magla ne popuštaju: Evo gde će se zadržati ceo dan, a gde stiže sunce

Moj Novi Sad pre 24 minuta
Temperatura u minusu ovog utorka: Novosađani, evo šta vas očekuje

Temperatura u minusu ovog utorka: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 58 minuta
U Vojvodini večeras oblačno i tmurno. Oglasio se RHMZ: Tokom noći formiraće se magla. Spremite se, sutra ujutru stiže mraz.…

U Vojvodini večeras oblačno i tmurno. Oglasio se RHMZ: Tokom noći formiraće se magla. Spremite se, sutra ujutru stiže mraz.

Dnevnik pre 1 sat
Oblačno i maglovito u većem delu Srbije: Sutra toplije uz sunčane intervale, ali pripremite se za promenu

Oblačno i maglovito u većem delu Srbije: Sutra toplije uz sunčane intervale, ali pripremite se za promenu

Euronews pre 58 minuta
Magla steže, mraz ujeda! RHMZ se hitno oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Magla steže, mraz ujeda! RHMZ se hitno oglasio: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza 16. decembar 2025.

Vremenska prognoza 16. decembar 2025.

RTS pre 1 sat
Prognoza meteorologa Todorovića do Svetog Nikole: Povratak prolećnih temperatura, evo da li će biti snega

Prognoza meteorologa Todorovića do Svetog Nikole: Povratak prolećnih temperatura, evo da li će biti snega

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatBačkaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

Danas pre 34 minuta
Učenici vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla danas posetili Hram Svetog Save: Dočekao ih patrijarh Porfirije

Učenici vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla danas posetili Hram Svetog Save: Dočekao ih patrijarh Porfirije

Blic pre 19 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Danas pre 1 sat
U hotelu "Crowne Plaza" održana promocija knjige "Ego, ljubav, istina" autora Zorana Salopeka

U hotelu "Crowne Plaza" održana promocija knjige "Ego, ljubav, istina" autora Zorana Salopeka

Blic pre 1 sat
Macura: Pripremaju se izmene Zakona o nasilju i Krivičnog zakonika

Macura: Pripremaju se izmene Zakona o nasilju i Krivičnog zakonika

Danas pre 54 minuta