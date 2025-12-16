Predstavnik Jugoimporta pod sumnjivim okolnostima preminuo u Moskvi: U kancelariji ovog preduzeća u Rusiji nedostaju dokumenta i hard diskovi

Nova pre 1 sat  |  Autor: Blic
Predstavnik Jugoimporta pod sumnjivim okolnostima preminuo u Moskvi: U kancelariji ovog preduzeća u Rusiji nedostaju dokumenta…

Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Republike Srbije izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi.

Smrt je nastupila 17. novembra 2025, na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje, do danas, nisu dobile. Radomir Kurtić je u Moskvi bio u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR. Komisija Jugoimport SDPR je obišla kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara. Ìstražni organi Ruske Federacije nisu dostavili nikakve zvanične informacije o
