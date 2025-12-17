Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je naredio "totalnu i potpunu blokadu" svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venecuele, prenosi CBS.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo da je Venecuela "potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike" i poručio da će pritisak rasti "sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu" za koju tvrdi da je oduzeta. Venecuela je osudila pretnju Sjedinjenih Američkih Država, ocenivši da je reč o kršenju međunarodnog prava, saopštila je vlada u Karakasu. U saopštenju je navedeno da je američki