Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

NIN pre 11 minuta  |  Tanjug
Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je naredio "totalnu i potpunu blokadu" svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz Venecuele, prenosi CBS.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je naveo da je Venecuela "potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike" i poručio da će pritisak rasti "sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu" za koju tvrdi da je oduzeta. Venecuela je osudila pretnju Sjedinjenih Američkih Država, ocenivši da je reč o kršenju međunarodnog prava, saopštila je vlada u Karakasu. U saopštenju je navedeno da je američki
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tramp naredio blokadu tankera koji prevoze venecuelansku naftu

Tramp naredio blokadu tankera koji prevoze venecuelansku naftu

Nova pre 56 minuta
Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

Euronews pre 1 sat
Tramp naredio blokadu tankera koji prevoze venecuelansku naftu

Tramp naredio blokadu tankera koji prevoze venecuelansku naftu

N1 Info pre 41 minuta
Tramp proglasio vlasti Venecuele terorističkom organizacijom i naredio blokadu tankera

Tramp proglasio vlasti Venecuele terorističkom organizacijom i naredio blokadu tankera

Sputnik pre 46 minuta
Amerika na ivici rata: Tramp naredio potpunu i sveopštu blokadu tankera, Venecuela potpuno okružena: "Čeka ih šok kakav još…

Amerika na ivici rata: Tramp naredio potpunu i sveopštu blokadu tankera, Venecuela potpuno okružena: "Čeka ih šok kakav još nisu doživeli" (video)

Blic pre 1 sat
Trump naredio blokadu venecuelanske nafte

Trump naredio blokadu venecuelanske nafte

Bloomberg Adria pre 1 sat
Trump proglasio vlast u Venezueli terorističkom organizacijom

Trump proglasio vlast u Venezueli terorističkom organizacijom

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Trampnaftasad

Svet, najnovije vesti »

Preživeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava

Preživeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava

Beta pre 6 minuta
MSP Kine: Nadamo se brzom, trajnom i obavezujućem mirovnom sporazumu za Ukrajinu

MSP Kine: Nadamo se brzom, trajnom i obavezujućem mirovnom sporazumu za Ukrajinu

RTV pre 6 minuta
Preživeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava

Preživeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava

Serbian News Media pre 16 minuta
Dva siromašna druga tek što su zakupila parcelu pronašla su blago: Prva želja mesara i prodavca voća je da udaju sestre

Dva siromašna druga tek što su zakupila parcelu pronašla su blago: Prva želja mesara i prodavca voća je da udaju sestre

Blic pre 11 minuta
Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

Tramp pozvao na potpunu blokadu sankcionisanih naftnih tankera Venecuele

NIN pre 11 minuta