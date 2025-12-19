Sveti Nikola, zaštitnik putnika, moreplovaca i dece – slava koju slavi polovina vernika u Srbiji

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece. Nikoljdan je najčešća krsna slava kod Srba. Ljudi su Svetog Nikolu još za vreme njegovog života smatrali za svetitelja.

Nikoljdan je veliki praznik u pravoslavnom kalendaru, koji se slavi u mnogim zemljama, a posebno u Srbiji. Ovaj dan podseća vernike na vrline Svetog Nikole – ljubav, saosećanje i velikodušnost. Sveti Nikola je uzor hrišćanske dobrote, zaštitnik je pomoraca, a mnoge crkve posvećene njemu, uključujući manastire i kapelice, često su bile mesta na kojima su se pomorci molili za sigurnost na moru. Na trpezi koja se priprema na Nikoljdan, često se nalazi riba, koja
