Novi Pazar "kuva": U toku blokada celog grada, došli građani iz cele Srbije - "ili oni ili mi"! (foto / video)

Pravda
Novopazarski studenti u blokadi organizuju protest u tom gradu pod sloganom "Ili oni ili mi". Studenti, kako kažu, organizuju protest jer još nije ispunjen njihov zahtev za prinudnom upravom na DUNP. Kako navode, više od 200 studenata Univerziteta izgubilo je status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Okupljanje je počelo ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gde je u 11.52 održano 16+2 minuta tišine. Odata je pošta za 16 stradalih u Novom Sadu nakon pada nadstrešnice, njihovom sugrađaninu Ernadu Bakanu, koji je stradao u Beogradu, kao i koleginici sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja je pre dva dana preminula nakon pada sa terase u Studentskom gradu. Glavni program planiran je za 17 časova, kada će se prisutnima obratiti studenti tog
