Srbija prvi put isplaćuje 100% budžeta za podsticaje poljoprivredi: Ministar najavljuje novine do kraja godine

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Srbija prvi put isplaćuje 100% budžeta za podsticaje poljoprivredi: Ministar najavljuje novine do kraja godine
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je u odnosu na prošlu godinu Srbija značajno povećala proizvodnju mleka, ističući da je mnogo više mleka izvezeno nego uvezeno, uprkos globalnim poremećajima na tržištu, i dodao da će ministarstvo do srede isplatiti prvi put 100 odsto budžeta predviđenog za podsticaje. ''To se prvi put dešava u našoj istoriji. I naravno, u skladu sa tim, mogu da kažem da smo zadovoljni budžetom za narednu godinu, gde je
BudžetMlekoPoljoprivredasrbijapoljoprivredniciministarstvo poljoprivrede

