Rute: Glavni cilj bezbednosnih garancija da Ukrajina više nikada ne bude žrtva napada

Glavni cilj bezbednosnih garancija za Ukrajinu je da se osigura da ta zemlja više nikada ne postane žrtva napada, izjavio je danas generalni sekretar NATO Mark Rute. "Moramo obezbediti da Ukrajina nikada ne bude ponovo napadnuta nakon postizanja primirja ili mirovnog sporazuma.

Putin mora da shvati da bi još jedan napad bio poguban po njega", naglasio je Rute za nemački Bild. On je dodao da postoje tri nivoa bezbednosnih garancija kako bi se taj cilj postigao. Prvi nivo su, kako je naveo, ukrajinske oružane snage, koje moraju da budu u odličnom stanju i sposobne da zaštite zemlju čak i posle rata, ili dugoročnog primirja. Rute je ukazao da je drugi nivo garancija Koalicija voljnih, koju predvode Francuska i Velika Britanija, uz učešće