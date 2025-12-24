Digitalni rat se zahuktava: Američke sankcije za pet istaknutih Evropljana

Sjedinjene Države uvele su zabranu ulaska za pet evropskih javnih ličnosti i aktivista, uključujući bivšeg komesara Evropske unije Tijera Bretona, uz optužbe da su učestvovali u pokušajima cenzure američkih onlajn platformi.

Američki Stejt department saopštio je da je uveo zabranu ulaska za pet osoba koje smatra odgovornim za "organizovane napore" da se američke digitalne platforme primoraju na cenzuru. Sankcije su uvedene bivšem evropskom komesaru Tijeriju Bretonu, kao i za dve direktorke nemačke organizacije Hejt ejd: Ana-Lenu fon Hodenberg i Jozefinu Balon. Na listi su i Imran Ahmed, osnivač Centra za suzbijanje digitalne mržnje u SAD i Velikoj Britaniji, kao i Kler Melford,