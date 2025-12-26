Bez prikupljanja potpisa za raspisivanje izbora u Novom Pazaru

Širom Srbije biće postavljeni štandovi, gde građani mogu da podrže studentsku inicijativu.

Studenti sajt (studenti.org.rs/raspisi) redovno ažuriraju, pa ga pratite za najnovije informacije. "Dođi da zajedno raspišemo pobedu! Potpiši odluku! Budi kontrolor. Učestvuj u podizanju svesti u svojoj okolini. Od nedelje nastavljamo zajedno!", napisali su studenti u objavi na ovom sajtu. Akcije će biti, kako je navedeno, u više od 100 opština sa više od 400 štandova.