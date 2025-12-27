Hladno i oblačno jutro, mestimično sa slabim mrazem, popodne razvedravanje: Najviša temperatura šest stepeni

U Srbiji će jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od -3 do 3, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. I u Beogradu će jutro u subotu biti hladno na širem području grada, sa slabim mrazem. Ujutro i pre podne biće pretežno oblačno, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a jutarnja temperatura od -2 do 0, dok će najviša dnevna dostići oko 4 stepena.