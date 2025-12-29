Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Vesti online pre 2 sata  |  Vesti online (A. S.)
Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštila je da je u toku pojačan nadzor u svim objektima koji se bave proizvodnjom, preradom, skladištenjem i prometom mesa i proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, ribe, jaja, kao i mešovitih prehrambenih proizvoda.

U saopštenju resornog ministarstva navodi se da se poseban akcenat inspekcijskog nadzora stavlja na proveru bezbednosti i kvaliteta hrane, porekla sirovina i gotovih proizvoda, proveru ispravnosti deklaracija, rokova trajanja, kao i na proveru uslova čuvanja, skladištenja i izlaganja hrane u maloprodajnim objektima. Kako se dodaje, cilj ovih aktivnosti je zaštita zdravlja potrošača i sprečavanje stavljanja u promet zdravstveno neispravne hrane ili hrane koja bi
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

RTS pre 3 sata
Pojačana kontrola bezbednosti hrane uoči praznika

Pojačana kontrola bezbednosti hrane uoči praznika

Pressek pre 4 sati
Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Šabačke novosti pre 4 sati
Pred praznike pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Pred praznike pojačana inspekcijska kontrola mesa, mleka, jaja i ribe

Newsmax Balkans pre 4 sati
Hitan apel inspekcije: Tiče se kupovine hrane uoči praznika

Hitan apel inspekcije: Tiče se kupovine hrane uoči praznika

Blic pre 5 sati
Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Biznis.rs pre 5 sati
Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

Veterinarska inspekcija u Srbiji pojačano kontroliše proizvodnju i promet hrane

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MlekoPoljoprivredasrbijavestimesodruštvoinspekcija

Društvo, najnovije vesti »

Putin neće da Rusi vide šta je Evropa

Putin neće da Rusi vide šta je Evropa

Velike priče pre 1 minut
Uvoz – izvoz sportista

Uvoz – izvoz sportista

Danas pre 1 minut
Studenti u Nišu prikupili više od 17.000 potpisa podrške raspisivanju izbora

Studenti u Nišu prikupili više od 17.000 potpisa podrške raspisivanju izbora

Jug press pre 6 minuta
Sinusitis, glavobolja, zapušen nos: Stručnjaci otkrivaju najbolje inhalacije i recepte

Sinusitis, glavobolja, zapušen nos: Stručnjaci otkrivaju najbolje inhalacije i recepte

Danas pre 6 minuta
Lajbenšperger: Pratimo šta se dešava sa Generalštabom, SANU predložila da se preda BU

Lajbenšperger: Pratimo šta se dešava sa Generalštabom, SANU predložila da se preda BU

Danas pre 6 minuta