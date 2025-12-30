Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja poklonili mleko koje su hteli da prospu u centru Kraljeva

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja koje je najavilo da će danas u znak protesta zbog najavljenog pada otkupnih cena mleka prosuti nekoliko tona mleka pred zgradu Gradske uprave u Kraljevu odlučilo je da to mleko ipak pokloni građanima i u humanitarne svrhe.

Predsednik tog uduženja Milorad Majstorović rekao je za Betu da su odluku promenili u poslednjem trenutku i da su simbolično u znak nezadovoljstva zbog toga što su mlekare najavile od 1. januara 2026. godine smanjenje otkupne cene mleka do pet dinara po liutru, prosuli samo litar, umesto nekoliko tona. "Kupili smo sterilne flaše i delimo građanima mleko, a što ostane poklonićemo u humanitarne svrhe, ali još nismo odlučili kome da ponudimo", rekao je Majstorović.