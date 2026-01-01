Rafinerija u Pančevu može da počne sa radom: SAD odobrile transport preko JANAF-a

Nedeljnik pre 1 sat
Rafinerija u Pančevu može da počne sa radom: SAD odobrile transport preko JANAF-a

Sjedinjene Američke Države odobrile su produžetak operativne licence za rad NIS-a do 23. januara, saznala je Radio televizija Srbije.

To znači da će Rafinerija u Pančevu moći da dobija naftu preko Jadranskog naftovoda (JANAF) i da je prerađuje u svojim postrojenjima. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović napisala je na Instagramu da produžetak licence znači da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom. Izvor RTS-a navodi da je ta odluka SAD usledila posle razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa OFAK-om i Stejt departmentom, kao i sa mađarskim
