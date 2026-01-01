U Srbiji prvog dana Nove godine do 10 stepeni, ponegde oblačno i provejavanje snega

U Srbiji će u četvrtak, 1. januara ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Banatu, na istoku Srbije ponegde uz slabo provejavanje snega, dok se od sredine dana očekuje postepeno razvedravanje sa zapada, temperatura će varirati od minus osam do 10 stepeni, saopštio je RHMZ.

Može se očekivati i slab i umeren južni i jugozapadni vetar, dodaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu će biti oblačno i suvo, od sredine dana pretežno sunčano i najvišu dnevnu temperaturu oko sedam stepeni. Početkom naredne nedelje biće oblačno i hladno sa padavinama u svim predelima zemlje.
