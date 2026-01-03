Ministar Mali: Danas počela isplata uvećanih penzija

Nedeljnik pre 1 sat
Ministar Mali: Danas počela isplata uvećanih penzija

U Srbiji je danas počela isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto, a prvo ih dobijaju oni koji primaju na kućne adrese, objavio je ministar finansija Siniša Mali.

Isplata penzija biće nastavljena u ponedeljak, 5. januara, objavio je Mali na svom Instagram nalogu. Penzionerima, koji penzije primaju putem Banke Poštanska štedionica, penzije će im biti na računima u ponedeljak, 5. januara. Kako je naveo, prosečna penzija u 2025. godini bila je oko 437 evra. „Prosečna penzija u ovoj, 2026. godini iznosiće 485 evra“, rekao je Mali.
