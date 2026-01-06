Pregled događaja za 6. januar Danas je Badnji dan, a evo šta se sve dešava širom zemlje

Pregledom događaja za 6. januar 2026. godine u Srbiji vidimo da je pred nama još jedan dan zanimljivih dešavanja širom naše zemlje, ali odmah na početku neophodno je napomenuti da je danas Badnji dan koji je posebno važan u životima i srcima mnogih Srba.

S tim na umu nije na odmet navesti raspored bogosluženja u Hramu Svetog Save danas. Carski časovi počinju u 7:30 časova, a u 16 sati sledi osvećenje badnjaka ispred hrama, nakon čega je Bdenje u samom hramu. Badnji dan se proslavlja dan uoči Božića i predstavlja poslednji i najstrožiji dan božićnog posta, kao i veliku sreću jer prethodi danu Hristovog rođenja. U Srbiji se i dalje održavaju i mnoge praznične manifestacije koje su građani zavoleli. Tako u Novom Sadu