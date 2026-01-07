Mir Božji, Hristos se rodi: Srećan Božić želi vam redakcija portala Telegraf.rs

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Mir Božji, Hristos se rodi: Srećan Božić želi vam redakcija portala Telegraf.rs

MIR BOŽJI, HRISTOS SE RODI! Svim čitaocima "Telegrafa" koji danas proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik želimo lep dan u krugu najbližih, ispunjen osmesima i toplinom.

Neka vam ovaj praznik donese mir u duši, radost u srcu i blagostanje u domu. U danima kada slavimo rođenje Isusa Hrista, setimo se važnosti praštanja, zajedništva i ljubavi prema bližnjima. Želimo vam da Božić provedete u krugu porodice, okruženi zdravljem i srećom. Srećan Božić želi vam redakcija Telegrafa! (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić želi vam redakcija Euronews Srbija

Mir Božji, Hristos se rodi! Srećan Božić želi vam redakcija Euronews Srbija

Euronews pre 1 sat
Mir Božji, Hristos se rodi - Pravoslavni vernici slave Božić

Mir Božji, Hristos se rodi - Pravoslavni vernici slave Božić

RTV pre 1 sat
Mir božji, Hristos se rodi! Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista: Redakcija Blica želi vam srećan…

Mir božji, Hristos se rodi! Slavimo najradosniji hrišćanski praznik, rođenje Isusa Hrista: Redakcija Blica želi vam srećan Božić

Blic pre 1 sat
Mondo čestita Božić svim čitaocima: Mir Božji, Hristos se rodi!

Mondo čestita Božić svim čitaocima: Mir Božji, Hristos se rodi!

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Božićtelegraf

Društvo, najnovije vesti »

Badnji dan i Božić u Vranju

Badnji dan i Božić u Vranju

Vranje news pre 12 minuta
RHMZ izdao večeras novo upozorenje

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Danas pre 12 minuta
(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

Danas pre 12 minuta
Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

RTV pre 57 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Beta pre 37 minuta