Mir Božji, Hristos se rodi: Srećan Božić želi vam redakcija portala Telegraf.rs

MIR BOŽJI, HRISTOS SE RODI! Svim čitaocima "Telegrafa" koji danas proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik želimo lep dan u krugu najbližih, ispunjen osmesima i toplinom.

Neka vam ovaj praznik donese mir u duši, radost u srcu i blagostanje u domu. U danima kada slavimo rođenje Isusa Hrista, setimo se važnosti praštanja, zajedništva i ljubavi prema bližnjima. Želimo vam da Božić provedete u krugu porodice, okruženi zdravljem i srećom. Srećan Božić želi vam redakcija Telegrafa! (Telegraf.rs)