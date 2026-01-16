U Hramu Svetog Save u Beogradu jutros služen pomen Oliveru Ivanoviću

Danas pre 1 sat  |  Beta
U Hramu Svetog Save u Beogradu jutros služen pomen Oliveru Ivanoviću

U Hramu Svetog Save, u Beogradu, jutros je služen pomen povodom osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, javila je Radio televizija Srbije.

Pomenu su prisutvovali neki članovi porodice, rodbina i prijatelji, te Ana Brnabić, Marko Đurić, Petar Petković i Milan Antonijević. Danas se navršava osam godina od ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispred sedišta te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice. Osam godina kasnije ovaj politički atentat nije rasvetljen pošto počinioci nisu poznati, a godinama su
