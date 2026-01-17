EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da je do 24. januara produžila rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za decembarske račune.

U saopštenju EPS je naveo da je kao društveno odgovorna kompanija, polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za struju mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara. Samočitači, umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i ostvariće popust od šest