Trodnevna žalost u Španiji, hitne službe na terenu: Angažovani kranovi u potrazi posmrtnih ostataka

Hitne službe u Španiji danas uz pomoć kranova pokušavaju da podignu delove najoštećenijih vagona nakon sudara vozova, u pokušaju da pronađu posmrtne ostatke osoba koje se još vode kao nestale u nesreći u kojoj je poginula najmanje 41 osoba.

Tokom noći je u olupini prvog iskliznulog voza, koji je pripadao privatnom konzorcijumu Iryo, pronađeno je još jedno telo, čime je broj poginulih povećan na 41, saopštile su vlasti, prenosi Rojters. Najmanje tri tela i dalje su zarobljena u olupini, rekao je ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska državnoj televiziji TVE kasno sinoć. On je naveo da je policija primila 43 prijave o nestalim osobama, što se uglavnom poklapa sa privremenim brojem