Šta su ‘Mrdićevi pravosudni zakoni’ u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Južne vesti pre 34 minuta
Šta su ‘Mrdićevi pravosudni zakoni’ u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Fonet Uglješa Mrdić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, predlagač grupe pravosudnih zakona Vlast u Srbiji donosi novi pravosudni set zakona, koje opozicija i pojedini pravni stručnjaci vide kao još jedan pokušaj da se pravosuđe stavi pod kontrolu vlade.

Vladini zvaničnici, međutim, tvrde da će set zakona doprineti „boljem i efikasnijem“ pravosudnom sistemu, zaduženom za kontrolu rada izvršne i zakonodavne vlasti. Da bismo objasnili suštinu predloženih promena, treba da krenemo redom. Od Mrdićevih zakona. Iliti paketa od pet izmena i dopuna pravosudnih zakona, nazvanog po predlagaču Uglješi Mrdiću, poslaniku vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije. O njima se u republičkoj skupštini raspravlja po
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

BBC News pre 39 minuta
Šta su ‘Mrdićevi pravosudni zakoni’ u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su ‘Mrdićevi pravosudni zakoni’ u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Danas pre 34 minuta
Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Radio 021 pre 29 minuta
Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

NIN pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su 'Mrdićevi pravosudni zakoni' u Srbiji i šta ako budu usvojeni

BBC News pre 39 minuta
Umereno oblačno uz jak vetar: Temperatura do sedam stepeni

Umereno oblačno uz jak vetar: Temperatura do sedam stepeni

Newsmax Balkans pre 39 minuta
Ko (ni)je dobrodošao u Trampov odbor za mir? U "Jutru na Blic" o inicijativi koja košta milijarde

Ko (ni)je dobrodošao u Trampov odbor za mir? U "Jutru na Blic" o inicijativi koja košta milijarde

Blic pre 34 minuta
3 doručka koja čuvaju liniju i jačaju imunitet

3 doručka koja čuvaju liniju i jačaju imunitet

Danas pre 39 minuta
Šta su ‘Mrdićevi pravosudni zakoni’ u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Šta su ‘Mrdićevi pravosudni zakoni’ u Srbiji i šta ako budu usvojeni

Danas pre 34 minuta