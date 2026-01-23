Završen maratonski sastanak u Briselu; Četiri sata priče o Trampu

B92 pre 31 minuta
Završen maratonski sastanak u Briselu; Četiri sata priče o Trampu

Neformalni sastanak šefova država i vlada Evropske unije završen je kasno sinoć, posle više od četiri sata, a na njemu je potvrđena solidarnost sa Dankskom i Grenlandom, izjavio je zvaničnik EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je nakon sastanka, koji je završen nešto posle ponoći, da su lideri EU pokazali "nedvosmislenu solidarnost" sa Danskom i Grenlandom, navodeći da Unija u potpunosti podržava šest država članica kojima je američki predsednik Donald Tramp zapretio uvođenjem carina zbog slanja trupa na Grenland, preneo je VRT. Ona je naglasila da EU želi da nastavi dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama na "odlučan, ali
