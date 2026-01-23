Danas oblačno i hladno, košava će nositi sve pred sobom: Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti oblačno ali suvo vreme sa najvišom temepraturom do 10 stepeni, a košava će biti u pojačanju.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ujutro se očekuje slab mraz i ponegde magla, koja se po kotlinama i dolinama reka može zadržati i duže. Na istoku Srbije i severu Vojvodine biće oblačno ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području posle podne u pojačanju. Najniža temperatura biće od -4 do 0, a najviša dnevna od 1 na severozapadu i istoku do 10 stepeni u centralnim i južnim