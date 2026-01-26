Dve članice protiv, ali džaba im: EU zabranila ruski gas

Pravda pre 1 sat  |  RT Balkan
Dve članice protiv, ali džaba im: EU zabranila ruski gas

Zemlje Evropske unije su dale konačno odobrenje planu Unije da do kraja 2027. godine zabrani uvoz ruskog gasa, čime je ta odluka stupila na snagu kao zakon, prenosi Rojters.

Kako se navodi, to čini pravno obavezujućim obećanje EU da prekine energetske veze sa svojim nekadašnjim najvećim snabdevačem gasom, gotovo četiri godine od početka Specijalne vojne operacije. Ministri zemalja članica EU usvojili su zakon na sastanku u Briselu iako su Slovačka i Mađarska glasale protiv. Mađarska je saopštila da će pokrenuti postupak pred Sudom pravde Evropske unije. Zabrana je osmišljena tako da bude usvojena ne konsenzusom, već većinom, što je
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Istorijska odluka EU, odobrena zabrana uvoza ruskog gasa: Ova odluka označava kraj ere evropske zavisnosti

Istorijska odluka EU, odobrena zabrana uvoza ruskog gasa: Ova odluka označava kraj ere evropske zavisnosti

Večernje novosti pre 11 minuta
Azijska tržišta: Nervozna trgovina, geopolitičke brige drže investitore na oprezu

Azijska tržišta: Nervozna trgovina, geopolitičke brige drže investitore na oprezu

SEEbiz pre 36 minuta
Dolar potonuo 2% za nedelju dana, zlato probilo istorijski rekord! Stručnjaci savetuju u šta je bolje ulagati: "Cena bi mogla…

Dolar potonuo 2% za nedelju dana, zlato probilo istorijski rekord! Stručnjaci savetuju u šta je bolje ulagati: "Cena bi mogla biti duplo veća"

Blic pre 1 sat
Zlato na novom istorijskom rekordu od 5.100 dolara za uncu, oprez na evropskim berzama

Zlato na novom istorijskom rekordu od 5.100 dolara za uncu, oprez na evropskim berzama

Euronews pre 1 sat
Skače cena gasa: Najviše za 10 meseci

Skače cena gasa: Najviše za 10 meseci

B92 pre 1 sat
Cene gasa u Evropi na najvišem nivou u poslednjih 10 meseci

Cene gasa u Evropi na najvišem nivou u poslednjih 10 meseci

Politika pre 2 sata
Zemlje EU dale konačno odobrenje za zabranu ruskog gasa

Zemlje EU dale konačno odobrenje za zabranu ruskog gasa

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselRojtersEUSlovačkaMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Indeks akcija Beleks15 protekle nedelje porastao 0,4 odsto

Indeks akcija Beleks15 protekle nedelje porastao 0,4 odsto

Nova ekonomija pre 1 minut
PKS: Srpska prehrambena industrija na sajmu Gulfood u Dubaiju

PKS: Srpska prehrambena industrija na sajmu Gulfood u Dubaiju

Serbian News Media pre 6 minuta
Prosečna plata u novembru 111.987 dinara, pola zaposlenih radilo za manje od 86.702 dinara

Prosečna plata u novembru 111.987 dinara, pola zaposlenih radilo za manje od 86.702 dinara

N1 Info pre 1 minut
Blokirani granični prelazi za teretna vozila prema EU

Blokirani granični prelazi za teretna vozila prema EU

Nova pre 1 minut
Prosečna plata u novembru 111.987 dinara, polovina radnika primila manje od 86.702 dinara

Prosečna plata u novembru 111.987 dinara, polovina radnika primila manje od 86.702 dinara

Danas pre 6 minuta