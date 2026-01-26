Dve članice protiv, ali džaba im: EU zabranila ruski gas

Zemlje Evropske unije su dale konačno odobrenje planu Unije da do kraja 2027. godine zabrani uvoz ruskog gasa, čime je ta odluka stupila na snagu kao zakon, prenosi Rojters.

Kako se navodi, to čini pravno obavezujućim obećanje EU da prekine energetske veze sa svojim nekadašnjim najvećim snabdevačem gasom, gotovo četiri godine od početka Specijalne vojne operacije. Ministri zemalja članica EU usvojili su zakon na sastanku u Briselu iako su Slovačka i Mađarska glasale protiv. Mađarska je saopštila da će pokrenuti postupak pred Sudom pravde Evropske unije. Zabrana je osmišljena tako da bude usvojena ne konsenzusom, već većinom, što je