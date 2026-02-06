Dizel skuplji za tri, benzin za jedan dinar

Od danas od 15 časova važe nove cene goriva na pumpama širom Srbije, pa će litar evro dizela koštati 196 dinara, dok je cena benzina evropremijum BMB 177 dinara po litru

Nove cene goriva primenjivaće se do sledećeg petka, 13. februara, a u odnosu na prethodnu nedelju došlo je do poskupljenja. Evro dizel je skuplji za tri dinara, dok je benzin poskupeo za jedan dinar. Kako je saopšteno, cene goriva u Srbiji objavljuju se svakog petka do 15 časova, nakon čega stupaju na snagu i važe narednih sedam dana. Vozačima se savetuje da prate redovna sedmična usklađivanja cena, s obzirom na to da se one menjaju u skladu sa kretanjima na