Bombaški napad na kuću Zdravka Čolića isplaniran do detalja: Uloga trećeg napadača je jeziva, korišćeno i ovo

Mondo pre 1 sat  |  Đorđe Milošević
Sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na Dedinju na kuću pevača Zdravka Čolića i Paliluli sada su u rukama policije.

Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i UKP-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu. Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa S. M. (32) i M. A. (koji su
