Danas počinje ogromna akcija policije u Srbiji! Dve grupe vozača su na posebnom udaru, ali nema izostavljenih: Kazne idu i do 120.000, a ni zatvor nije isključen

Blic pre 1 sat
Danas počinje ogromna akcija policije u Srbiji! Dve grupe vozača su na posebnom udaru, ali nema izostavljenih: Kazne idu i do…
Glavni fokus kontrole je detekcija vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, uz pažnju na puteve sa intenzivnim saobraćajem Posebna pažnja posvećuje se kontroli autobusa za prevoz dece, uz proveru tehničke ispravnosti vozila i kvalifikacija vozača Od danas se u 34 evropske zemlje, uključujući i Srbiju sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
