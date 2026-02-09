Na leskovačkim putevima za vikend jedna saobraćajna nezgoda

Stav.life pre 12 minuta  |  STAV
Na leskovačkim putevima za vikend jedna saobraćajna nezgoda

Tokom prethodnog vikenda na putevima na području PU Leskovac registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lake telesne povrede.

Od danas počinje i trajaće sedam dana (do 15. februara 2026. godine),međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članica organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa. Saobraćajna policija kontrolisaće poštovanje propisa o radnom vremenu vozača i tahografa, kao i ispunjenosti uslova za bezbedno učešće ovih
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Počela velika AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA: Gledaće se sve, vozači teretnjaka i autobusa pod lupom, nadzor i nad…

Počela velika AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA: Gledaće se sve, vozači teretnjaka i autobusa pod lupom, nadzor i nad putničkim vozilima

InfoKG pre 37 minuta
Počinje kontrola saobraćaja u sklopu međunarodne akcije ROADPOL

Počinje kontrola saobraćaja u sklopu međunarodne akcije ROADPOL

RTK pre 27 minuta
Od danas pojačana kontrola saobraćaja do 15. februara - akcenat na autobusima i kamionima

Od danas pojačana kontrola saobraćaja do 15. februara - akcenat na autobusima i kamionima

Glas Zaječara pre 22 minuta
Saobraćajci od danas intenzivno kontrolišu određene vrste prekršaja

Saobraćajci od danas intenzivno kontrolišu određene vrste prekršaja

Moj Novi Sad pre 38 minuta
Kazne do 150.000 dinara i zatvor: Vozači, oprez, danas je počela ogromna akcija policije u Srbiji

Kazne do 150.000 dinara i zatvor: Vozači, oprez, danas je počela ogromna akcija policije u Srbiji

Mondo pre 17 minuta
Akcija ROADPOL i u Srbiji - posebna kontrola autobusa za prevoz dece

Akcija ROADPOL i u Srbiji - posebna kontrola autobusa za prevoz dece

RTS pre 38 minuta
Saobraćajna policija u akciji do 15. februara. Pojačana kontrola vozača kamiona i autobusa

Saobraćajna policija u akciji do 15. februara. Pojačana kontrola vozača kamiona i autobusa

Ist media pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Leskovac

Društvo, najnovije vesti »

Upozorenje RHMZ: Sneg, ledena kiša i olujni vetar

Upozorenje RHMZ: Sneg, ledena kiša i olujni vetar

RTV pre 3 minuta
Bilježnica Robija K.: Na trajektu

Bilježnica Robija K.: Na trajektu

Peščanik pre 13 minuta
Počela velika AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA: Gledaće se sve, vozači teretnjaka i autobusa pod lupom, nadzor i nad…

Počela velika AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA: Gledaće se sve, vozači teretnjaka i autobusa pod lupom, nadzor i nad putničkim vozilima

InfoKG pre 37 minuta
Stanje na putevima: Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, vozačima se savetuje oprez

Stanje na putevima: Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, vozačima se savetuje oprez

Glas Zaječara pre 33 minuta
Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, jaka košava i pad temperature

Sneg stiže u Timočku i Negotinsku Krajinu, jaka košava i pad temperature

Glas Zaječara pre 27 minuta