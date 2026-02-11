Nadzvučna prednost Rusije: Tu-160M menja pravila igre

Tu-160M može da razvije brzinu veću od 2.000 kilometara na sat, odnosno oko dva maha

Ruski bombarder Tu-160M, koji i dalje važi za najbrži bombarder na svetu, može da funkcioniše i bez tehnologija smanjene uočljivosti zahvaljujući svojim letačkim karakteristikama. Glavnu prednost ovog aviona istaklo je američko izdanje 19FortyFive. Navodi se da Tu-160M može da razvije brzinu veću od 2.000 kilometara na sat, odnosno oko dva maha. „Nadzvučne karakteristike u određenom smislu predstavljaju alternativu stelt-tehnologiji: bombarder može brzo da se kreće