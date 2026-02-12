Tramp u Moskvi na Dan pobede? Evo šta o tome kaže Kremlj

Večernje novosti pre 1 sat
Tramp u Moskvi na Dan pobede? Evo šta o tome kaže Kremlj

PRES-SEKRETAR ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da ne isključuje mogućnost pozivanja predsednika SAD Donalda Trampa na događaje povodom 81. godišnjice pobede Rusije u Drugom svetskom ratu.

Foto: Profimedia Američkog predsednika ćemo pitati da li može ili ne može da prisustvuje, saopštio je portparol ruskog predsednika u intervjuu za TASS. - Videćemo šta će biti sa Trampom, bar ćemo saznati da li može ili ne može - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li će američki predsednik biti pozvan na predstojeću paradu povodom Dana pobede. Foto: Profimedia Rusija Dan pobede obeležava 9. maja u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Rat u Ukrajini: Novi napad na Kijev - dvoje povređenih, Odesa bez struje i vode

Rat u Ukrajini: Novi napad na Kijev - dvoje povređenih, Odesa bez struje i vode

Euronews pre 2 minuta
Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

RTS pre 2 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moskva napala Kijev, skoro 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva napala Kijev, skoro 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode

RTV pre 7 minuta
Kremlj ne isključuje mogućnost da Tramp bude pozvan na paradu povodom Dana pobede

Kremlj ne isključuje mogućnost da Tramp bude pozvan na paradu povodom Dana pobede

Sputnik pre 1 sat
Rakete i dronovi zasuli Kijev: Ima povređenih u ruskom napadu, pogođene kuće i stambene zgrade

Rakete i dronovi zasuli Kijev: Ima povređenih u ruskom napadu, pogođene kuće i stambene zgrade

Blic pre 1 sat
Zelenski traži da mirovni sporazum sadrži tačan datum ulaska Ukrajine u EU

Zelenski traži da mirovni sporazum sadrži tačan datum ulaska Ukrajine u EU

Telegraf pre 4 sati
"Želim tačan datum" Zelenski izgubio strpljenje i žestoko zapretio: Ukrajina postavila svoj uslov

"Želim tačan datum" Zelenski izgubio strpljenje i žestoko zapretio: Ukrajina postavila svoj uslov

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusijaNemačkaDonald TrampDan pobede

Svet, najnovije vesti »

Kijevski režim računa na nastavak sukoba, a ne na dijalog; EU koči Kijev da prihvati kompromis

Kijevski režim računa na nastavak sukoba, a ne na dijalog; EU koči Kijev da prihvati kompromis

Sputnik pre 2 minuta
Rute: Arktik sve važniji za kolektivnu bezbednost, NATO mora da uradi više

Rute: Arktik sve važniji za kolektivnu bezbednost, NATO mora da uradi više

NIN pre 2 minuta
Rat u Ukrajini: Novi napad na Kijev - dvoje povređenih, Odesa bez struje i vode

Rat u Ukrajini: Novi napad na Kijev - dvoje povređenih, Odesa bez struje i vode

Euronews pre 2 minuta
Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

Lavrov: Odnos Putina i Trampa odličan – Evropa i Zelenski žele da ga naruše

RTS pre 2 minuta
Tajna dinastije Kim: Obaveštajci tvrde da je ćerka velikog vođe spremna da postane prva žena na čelu Severne Koreje

Tajna dinastije Kim: Obaveštajci tvrde da je ćerka velikog vođe spremna da postane prva žena na čelu Severne Koreje

Danas pre 2 minuta