Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta od srede

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Proizvođači mleka i poljoprivrednici, koji od srede u selu Vitanovac blokiraju regionalni put Kraljevo - Kragujevac, izmestili su danas protest na magistralni put u Mrčajevcima, gde je u toku delimična blokada saobraćaja pošto propuštaju vozila ka grobljima i crkvama zbog Zadušnica.

Iz Udruženja poljoprivrednika najavljuju potpuno zatvaranje tih deonica posle 17 časova, prenosi RTS. Poljoprivrednici su danas nastavili da protestuju u Bogatiću, kao i u Mrčajevcima, gde nezadovoljni mlekari i dalje blokiraju Ibarsku magistralu. Njima su se u petak pridružili i poljoprivrednici koji su traktorima blokirali put Kragujevac-Topola u selu Cerovac. Oni traže hitnu kontrolu uvoza mleka i uvođenje prelevmana, obustavu uvoza mleka, mesa, voća i povrća,
