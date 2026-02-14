Marko Rubio: SAD i Evropa trebalo bi da budu zajedno

Vreme pre 43 minuta
Marko Rubio: SAD i Evropa trebalo bi da budu zajedno

„Želimo da Evropa da bude jača, Evropa mora da preživi, jer su dva svetska rata dokaz da je naša sudbina povezana“, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da svetski poredak ne može da ima prednost nad vitalnim interesima država, istakavši da ne treba napustiti sistem međunarodne saradnje i organizacija, ali da se mora sprovesti reforma. Rubio je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da SAD i Evropa treba da su zajedno. Prema njegovim rečima, kada se SAD i Evropa ne slažu to potiče od američke brige o Evropi sa kojom smo povezani, ne samo
Insajder pre 43 minuta
Danas pre 1 sat
Euronews pre 38 minuta
Slobodna Evropa pre 33 minuta
RTS pre 48 minuta
Newsmax Balkans pre 1 sat
Večernje novosti pre 53 minuta
