Marko Rubio: SAD i Evropa trebalo bi da budu zajedno

„Želimo da Evropa da bude jača, Evropa mora da preživi, jer su dva svetska rata dokaz da je naša sudbina povezana“, rekao je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio izjavio je da svetski poredak ne može da ima prednost nad vitalnim interesima država, istakavši da ne treba napustiti sistem međunarodne saradnje i organizacija, ali da se mora sprovesti reforma. Rubio je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da SAD i Evropa treba da su zajedno. Prema njegovim rečima, kada se SAD i Evropa ne slažu to potiče od američke brige o Evropi sa kojom smo povezani, ne samo