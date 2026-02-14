Danas proslavljamo Svetog Trifuna: Veruje se da se ovim praznikom završava zima

Zrenjaninski pre 40 minuta
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Trifuna, hrišćanskog velikomučenika iz trećeg veka, koji je u srpskom narodu poznat i kao zaštitnik vinogradara i vinara koji ga slave i kao slavu.

Sveti Trifun se smatra zaštitnikom voća, posebno loze, otuda i grožđa, ali i drugih plodova. Rođen je u selu Kampsadi u Frigiji (današnja Turska) od siromašnih roditelja, u 3. veku. U detinjstvu je čuvao guske i, prema predanju, data mu je velika Božja blagodat – mogao je da isceljuje i ljude i stoku, ali i izgoni zle duhove. Izlečio je ćerku rimskog cara Gordijana. Car je bogato nagradio Trifuna, ali je on darove koje je dobio razdelio siromašnima i vratio se
