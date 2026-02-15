Vojvođanski poljoprivrednici blokirali puteve širom pokrajine u znak podrške mlekarima

Vojvođansksi poljoprivrednici počeli su danas blokadu saobraćajnica na više od 10 lokacija, od Subotice do Stare Pazove, u znak solidarnosti sa mlekarima koji već pet dan blokiraju saobraćajnice na Ibaarskoj magistrali zahevajući regulaciju tršišta, otkupa i uvoza mleka. Podsetimo, proizvođači mleka i poljoprivrednici od srede 11. februara blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka. Kako su naveli juče, posle četiri dana blokade osećaju se umorno, ali ne odustaju i poručuju da će blokada

Ovo je čin solidarnosti sa našim kolegama, rekao je FoNetu Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstana poljoprivrede. Nerad institucija i neprimenjivanje propisa - sve su to stvari na koje ukzujemoa već godinama, rekao je Slankamanec i ukazao na slučaj da je čak i jedan frizerski salon iz Novog Sada dobio dozvolu za uvoz mleka. Slankamenac je poručio da će podržavati mlekare i ostati uz njih do ispunjenja zahteva, a da je današnja blokada "samo upozorenje" i
