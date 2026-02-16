Četvrt veka od napada na autobus „Niš ekspresa“ na Kosovu, još niko nije odgovarao

U Lapljem Selu obeležena je 25. godišnjica zločina u Livadicama kod Podujeva kada je u napadu na autobus „Niš ekspresa“ život izgubilo dvanaestoro i ranjeno 43 Srba.

U tom mestu je služen parastos u crkvi Svete Petke i na seoskom groblju. Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije su tog 16. februara 2001. godine, pod pratnjom KFOR-a, krenuli put Gračanice na zadušnice. U mestu Livadice, nedaleko od Podujeva, u propustu ispod magistralnog puta bio je postavljen eksploziv koji je aktiviran u momentu kada je preko njega prolazio autobus „Niš ekspresa“. U zločinu u Livadicama ubijeni su: Sunčica Pejčić, Slobodan Stojanović, Živana Tokić,
KosovoKFORNišMetohijaKosovo i MetohijaPodujevo

