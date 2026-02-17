Meteorolog Ristić: Kada će ponovo padati sneg? Nije kraj padavinama uprkos preokretu koji sledi

Danas je sneg tokom dana padao širom Srbije zbog čega su mnoga sela ostala bez struje južnije od Save i Dunava, ali se situacija u međuvremenu stabilizovala i padavine su prestale.

Meteorolog Ivan Ristić je za "Kurir" otkrio da će sneg ponovo padati u petak popodne i subotu. On je u ponedeljak 16. februara na svom "Fejsbuk" profilu najavio današnje snežne padavine širom Srbije. Za kraj februara je poručio da nas očekuje vremenski rolerkoster sa čestim promenama vremena bez ozbiljnijih padavina. Ristić je najavio da će ponovo padati sneg u petak popodne i u subotu. Trenutno nema više informacija o količini padavina i koji delovi zemlje će biti