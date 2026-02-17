Ministarstvo poljoprivrede konačno pozvalo na sastanak

Ozon press pre 16 minuta
Poljoprivrednici i proizvođači mleka koji od 11. februara blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka dobili su poziv od Ministarstva poljoprivrede na sastanak.

Poljoprivrednici su predložili da to bude u utorak, 17. februara u 13 časova, što je ministar i predložio. Oni su saopštili kasno sinoć da su dobili imejl od ministarstva da predlože vreme i članove za pregovore o njihovim zahtevima i da je njihov odogovor da na sastanku u utorak, prisustvuju predstavnici pet poljoprivrednih udruženja – „Šajkača“, „Naše mleko“, „Spas i opstanka stočara zapadne Srbije“ , udruženja povrtara iz Zablaća i Proizvođača mleka Šumadije i
