Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest

Poljoprivrednici od utorka radikalizuju protest

Protesti poljoprivrednika u Srbiji se nastavljaju i od utorka, 24. februara će biti radikalizovani, odlučili su predstavnici 32 poljoprivredna udruženja na zajedničkom sastanku.

Oni su saopštili da će od utorka od 10 časova istovremeno blokirati brojne magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji. Na sastanku, koji je održan u Mrčajevcima u subotu uveče, pored predstavnika 32 poljoprivredna udruženja, prisustvovali su i studenti iz Čačka, Kraljeva i Beograda koji podržavaju protest poljoprivrednika. Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da je u Mrčajevcima održan najveći
