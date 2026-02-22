Spisak saobraćajnica koje će poljoprivrednici blokirati u utorak

Udruženja poljoprivrednika u blokadama odlučila su da radikalizuju protest i saopštili plan i mesta blokada u utorak 24. februara u 10.00 časova.

Kako je saopšteno posle sinoć održanog sastanka, udruženja će se o odluci izjasniti do ponedeljka 23. februara, prenosi portal Glas Šumadije. Prema planu u utorak će biti blokirani Šajkača – Bresnica (Mrčajevci 24 časa i još jedna lokacija), Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja (Mrčajevci 24 sata i Zaklopača), zatim Naše mleko (pet lokacija). Udruženje za spas i opstanak stočara Zapadne Srbije biće na blokadi Zavlaka i na još dve lokacije, Udruženje