Poljoprivrednici najavljuju radikalizaciju protesta: Sve počinje u utorak

Na sastanku održanom sinoć u Mrčajevcima prisustvovalo je 32 udruženja poljoprivrednika i predstavnika poljoprivrednika sa blokada koje su u toku.

Doneta je odluka da se u utorak 24.02.2026. u 10h stupi u radikalizaciju protesta, naveli su poljoprivrednici. Udruženja i poljoprivrednici koji će izaći u utorak su: Šajkača – Bresnica Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Naše mleko Udruženje za spas i opstanak stočara Zapadne Srbije Udruženje povrtara Zablaće Stig – Požarevac Lunovo selo – Užice Zlatibor -Mačkat Cerovac Svilajnac Gornja Sabanta Rača Bare Takovo Susek Obrenovac Novoseljanski paori
