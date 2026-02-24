Ispovesti sa fronta: Vojnici u „zoni smrti“:

Od prodora ruskih tenkovskih jedinica i opšteg haosa do ukopavanja na borbenim položajima, okršaja dronovima i „zona smrti“. Ukrajinski vojnici pričaju kako vide razvoj rata koji je počeo ruskom invazijom 24. februara 2022.

Biti u tesnom zaklonu, u „zoni smrti“, nedeljama ili čak mesecima – na sektoru fronta dugom i do 20 kilometara, koji je gotovo u potpunosti pod kontrolom neprijateljskih dronova. Ne postoji mogućnost da se do položaja stigne nekim vozilom, niti da se u slučaju ranjavanja izvrši evakuacija. Snabdevanje municijom i hranom stalno se prekida. Sve je to, tokom četiri godine rata u Ukrajini, postalo svakodnevica duž linije fronta. Ukrajinski vojnici za DW opisuju kako