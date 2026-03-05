Dronovi pogodili azerbejdžanski region Nahčivan blizu iranske granice, dvoje povrijeđenih

Dronovi lansirani iz susjednog Irana pogodili su azerbejdžanski autonomni region Nahčivan, povrijedivši dvije osobe, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Azerbejdžana.

Jedan dron pogodio je aerodrom u Nahčivanu 5. marta, oštetivši objekat. Drugi dron pao je u blizini školske zgrade u mjestu Šekerabad, navelo je ministarstvo. Azerbejdžansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napad, kazavši da će on samo povećati tenzije u regionu povezane s aktuelnim sukobom u kojem učestvuju Iran, Izrael i Sjedinjene Države. Iranski ambasador u Azerbejdžanu pozvan je u ministarstvo u Bakuu da objasni incident. "Azerbejdžan zadržava pravo da