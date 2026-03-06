Hoće li Putin zavrnuti slavine celoj Evropi

Pravda pre 39 minuta
Hoće li Putin zavrnuti slavine celoj Evropi

Evropske zemlje su same odlučile da se oslobode ruskog gasa, iako za to plaćaju cenu, jer su im politički i geopolitički ciljevi preči od ekonomije. Rusija, s druge strane, može lako da pronađe alternativne kupce i nova tržišta, a u svakom slučaju – neće dozvoliti da joj se bilo šta diktira spolja.

Ovo je ocena ruskog politikologa Jurija Svetova povodom izjave ruskog predsednika Vladimira Putina da bi Rusija mogla da inicira prevremeni izlazak sa evropskog tržišta i preorijentiše se ka atraktivnijim kupcima, s obzirom na nameru Evropske unije da potpuno odustane od ruskog gasa. Ukoliko bi Rusija zaista donela odluku o obustavljanju izvoza gasa u Evropu sa tog spiska bi bile izuzete prijateljske zemlje Mađarska i Slovačka, kao i Srbija koja nije članica EU.
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Moskva: Spremni smo da gas preusmerimo na druge zemlje umesto Evrope; Zelenski posetio Donjecku oblast

Moskva: Spremni smo da gas preusmerimo na druge zemlje umesto Evrope; Zelenski posetio Donjecku oblast

RTS pre 54 minuta
Evropska komisija oštro po Zelenskom

Evropska komisija oštro po Zelenskom

Pravda pre 1 sat
Sijarto: Evropska komisija sa Hrvatskom pokušava da ometa uvoz ruske nafte u Mađarsku

Sijarto: Evropska komisija sa Hrvatskom pokušava da ometa uvoz ruske nafte u Mađarsku

Pravda pre 1 sat
Sijarto: Evropska komisija sa Hrvatskom pokušava da ometa uvoz ruske nafte u Mađarsku

Sijarto: Evropska komisija sa Hrvatskom pokušava da ometa uvoz ruske nafte u Mađarsku

Vesti online pre 1 sat
Evropska komisija: Pretnje Zelenskog Viktoru Orbanu neprihvatljive

Evropska komisija: Pretnje Zelenskog Viktoru Orbanu neprihvatljive

Newsmax Balkans pre 1 sat
Evropska komisija ukorila Zelenskog zbog pretnji smrću Orbanu: "Takva retorika nije prihvatljiva"

Evropska komisija ukorila Zelenskog zbog pretnji smrću Orbanu: "Takva retorika nije prihvatljiva"

B92 pre 1 sat
Uživo Masovni napadi Rusa; Raste broj žrtava; Orban i Zelenski u "ratu" FOTO/VIDEO

Uživo Masovni napadi Rusa; Raste broj žrtava; Orban i Zelenski u "ratu" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaEUSlovačkaRusijaMađarska

Svet, najnovije vesti »

Evropska komisija kritikovala Zelenskog zbog prikrivene pretnje upućene Orbanu

Evropska komisija kritikovala Zelenskog zbog prikrivene pretnje upućene Orbanu

Danas pre 55 minuta
Kipar u centru ratne oluje! "Ako Iranci dođu do tačke očajanja..." Saveznici iz EU šalju brodove i avione, a najveća opasnost…

Kipar u centru ratne oluje! "Ako Iranci dođu do tačke očajanja..." Saveznici iz EU šalju brodove i avione, a najveća opasnost ne preti iz Irana

Blic pre 39 minuta
Koje su države uputile vojnu pomoć na Bliski istok i u region Mediterana?

Koje su države uputile vojnu pomoć na Bliski istok i u region Mediterana?

Danas pre 49 minuta
Zašto je Pedro Sančez jedini evropski lider koji se suprotstavio Trampu?

Zašto je Pedro Sančez jedini evropski lider koji se suprotstavio Trampu?

Danas pre 1 sat
Premijer Libana: Uvučeni smo u rat koji nismo ni tražili ni izabrali

Premijer Libana: Uvučeni smo u rat koji nismo ni tražili ni izabrali

Danas pre 1 sat