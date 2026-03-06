Evropske zemlje su same odlučile da se oslobode ruskog gasa, iako za to plaćaju cenu, jer su im politički i geopolitički ciljevi preči od ekonomije. Rusija, s druge strane, može lako da pronađe alternativne kupce i nova tržišta, a u svakom slučaju – neće dozvoliti da joj se bilo šta diktira spolja.

Ovo je ocena ruskog politikologa Jurija Svetova povodom izjave ruskog predsednika Vladimira Putina da bi Rusija mogla da inicira prevremeni izlazak sa evropskog tržišta i preorijentiše se ka atraktivnijim kupcima, s obzirom na nameru Evropske unije da potpuno odustane od ruskog gasa. Ukoliko bi Rusija zaista donela odluku o obustavljanju izvoza gasa u Evropu sa tog spiska bi bile izuzete prijateljske zemlje Mađarska i Slovačka, kao i Srbija koja nije članica EU.