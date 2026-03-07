Orban objavio snimak u kojem mu Zelenski preti: "Kod Mađara to ne funkcioniše!"

" Predsedniče Zelenski! Prestanite sa pretnjama i ucenama! Kod Mađara to ne funkcioniše", napisao je mađarski premijer Viktor Orban uz video koji je u subotu postavio na svoju Fejsbuk stranicu, a na kojem mu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski preti.

U videu se citira ukrajinski predsednik, koji je rekao: "Neće blokirati 90 milijardi u Evropskoj uniji ili prvu tranšu od 90 milijardi i ukrajinski vojnici će imati oružje. U suprotnom ćemo dati adresu te osobe našim oružanim snagama, našim momcima, neka ga pozovu i razgovaraju sa njim na svom jeziku." Reagujući na to, Viktor Orban je rekao: "Predsedniče, dobio sam vašu poruku, pretili ste mi vojnicima, a preko mene i celoj Mađarskoj. Predsedniče, to ne