Tramp odbrojava: "Utorak, 20 časova"

Tramp dao rok Iranu do utorka uveče za otvaranje Ormuskog moreuza, uz pretnje napadima na infrastrukturu, ali i nagoveštaj mogućeg dogovora.

Američki predsednik Donald Tramp dodatno je razjasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, poručivši da ističe u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu, što je 2 sata ujutru po našem vremenu. "Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!", napisao je Tramp u novoj objavi na društvenim mrežama. Ranije je zapretio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu pomorsku rutu, SAD gađati kritičnu infrastrukturu u toj zemlji. Tramp je dodatno pojačao