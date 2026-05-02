Putin u problemu?

Bivši specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu Kurt Volker ocenio je da Rusija nije u stanju da ostvari strateški preokret na ratištu u Ukrajini, uprkos nastavku ofanzivnih operacija.

Govoreći na bezbednosnom forumu u Poljskoj uoči Međunarodne konferencije o oporavku Ukrajine 2026, Volker je rekao da ruske snage trpe velike gubitke i ne ostvaruju značajniji teritorijalni napredak. "Rusija je navodno usred prolećno-letnje ofanzive, ali vidimo da nije u stanju da napreduje na bojnom polju. Štaviše, gubi teritoriju gotovo koliko i dobija. Dakle, ova ofanziva ne funkcioniše. Rusija je sposobna da izvodi masovne noćne vazdušne napade - kombinaciju