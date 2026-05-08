MG 4X startovao u Kini

Osnovni MG 4X ima sinhroni elektromotor s permanentnim magnetima TZ180XS0951 u zadnjoj osovini snage 125 kW (168 KS).

Ovaj elektromotor proizvodi United Automotive Electronic Systems (UAES), koji je nastao kao zajedničko ulaganje matične kompanije MG-ja – SAIC-a i Boscha. Snažnija varijanta MG 4X-a koristi sinhroni elektromotor s permanentnim magnetima TZ204XS1351 sa 150 kW (201 KS). Proizvodi ga firma Huayu Automotive Electric Drive System, u vlasništvu SAIC-a. MG 4X napajaju dve opcije baterija. Prva je baterija s tečnim i čvrstim elektrolitom kapaciteta 53,9 kWh. Takav