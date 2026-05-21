Prvih 5.000 volontera se prijavilo za Ekspo 2027

Program "Ekspo Plejmejkers" je za samo nekoliko dana od otvaranja prijava dostigao brojku od 5.000 prijavljenih volontera, a među prijavljenima se nalaze studenti, mladi profesionalci, sportisti, ljudi iz velikih gradova, ali i manjih sredina, iz Srbije, regiona, Evrope, i sa drugih kontinenata koji žele da učestvuju u organizaciji specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Kako je saoštila kompanija Ekspo 2027 Beograd, prijavljeni volonteri će biti prvi kontakt